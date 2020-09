Trigoria, Dzeko arriva per l’ultimo allenamento con la Roma – FOTO – VIDEO

Ultimo giorno in giallorosso per Edin Dzeko. In attesa dell’ok per il trasferimento alla Juventus, il centravanti bosniaco questa mattina è arrivato a Trigoria, dove svolgerà il suo ultimo allenamento con la maglia della Roma agli ordini di Fonseca.

Nelle prossime ore la Roma scioglierà gli ultimi dubbi su Milik, che sarà sottoposto ad accertamenti clinici per valutare le condizioni delle ginocchia, per poi rendere ufficiale l’acquisto, mossa che darà il via libera a Dzeko per volare a Torino forse già in serata. A meno di stravolgimenti quindi non sarà nella lista dei convocati di Fonseca, che parlerà in conferenza stampa alle 13.30.

L’attaccante bosniaco si appresta a salutare la capitale dopo 222 partite e 106 gol realizzati in cinque stagioni. Con la maglia della Roma ha conquistato la classifica marcatori nella stagione 2016-17 grazie a 29 reti in campionato. L’esordio in bianconero potrebbe arrivare domenica 27 settembre, curiosamente proprio all’Olimpico contro i giallorossi.