Roma, Dybala si allena in gruppo: recuperato per la sfida al Lecce

De Rossi ritrova la Joya, ma il suo utilizzo dal primo minuto è ancora in dubbio. Pronto al suo posto Baldanzi. Differenziato per Spinazzola, Azmoun e Kristensen

Paulo Dybala, che aveva saltato la tournée americana con l'Argentina, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo con la maglia della Roma completando così il percorso verso il recupero in vista del tour de force nel quale saranno impegnati i giallorossi nel mese di aprile. Lunedì si giocherà la partita contro il Lecce e l'utilizzo della Joya resta comunque in dubbio. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere gli ultimi interrogativi di De Rossi. Qualora si decidesse la via della precauzione, Baldanzi è già pronto a scendere in campo dal primo minuto. Hanno svolto, invece, del lavoro differenziato Spinazzola,Azmoun e Kristensen.