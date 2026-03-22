Trigoria, domani riposo: ripresa martedì. Gli impegni dei 12 calciatori in Nazionale

Gian Piero Gasperini ha deciso di concedere ai suoi calciatori una giornata di totale relax per domani, lunedì, dopo il ritorno alla vittoria contro il Lecce arrivata grazie alla rete di Robinio Vaz nel secondo tempo. I giallorossi, che torneranno a lavorare a Trigoria martedì pomeriggio, per i prossimi giorni saranno orfani di una dozzina di calciatori. Saranno 12, infatti, i giocatori che lasceranno la Capitale per unirsi alle rispettive Nazionali. Come noto Mancini, Cristante e Pisilli sono stati chiamati dal CT Gattuso per i play-off Mondiale con l'Italia (giovedì 26 affronteranno l'Irlanda, martedì 31 in programma l'eventuale finale o un'amichevole). Impegno in azzurro anche per Venturino, che negli stessi giorni dei "grandi" potrebbe scendere in campo con la maglia dell'Under 21 contro Macedonia e Svezia. Play-off Mondiale anche per la Polonia di Ziolkowski e per la Turchia di Celik. Amichevoli invece per il Brasile di Wesley (contro Francia e Croazia negli USA, sempre giovedì 26 e martedì 31) e anche per la Grecia di Tsimikas, per il Marocco di El Aynaoui e per l'Olanda di Malen (tutti impegnati tra venerdì e martedì rispettivamente contro Paraguay e Ungheria, Ecuador e Paraguay e Norvegia ed Ecuador). Test amichevoli anche per Ndicka e la Costa D'Avorio (in scena sabato 28 e martedì 31 nel Regno Unito contro Corea del Sud e Scozia) così come per il portiere De Marzi con l'Under 19 USA (impegnata sabato e lunedì in Spagna contro Galles ed Elche B).