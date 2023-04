Trigoria, domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta di questa sera a Rotterdam nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, la Roma rientrerà in Italia e domani pomeriggio riprenderà le sedute di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica sera all'Olimpico contro l'Udinese. Da valutare le condizioni fisiche di Dybala e Abraham usciti per infortunio durante la gara contro il Feyenoord.