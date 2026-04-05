Trigoria, domani mattina la ripresa degli allenamenti in vista del Pisa

È una botta che fa male quella che la Roma subisce a San Siro contro l'Inter con un netto 5-2 che ha annichilito la squadra di Gasperini. Non c'è tempo, allora, per riposare. Domani mattina i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di venerdì prossimo contro il Pisa. La Roma, lasciato San Siro, andrà subito in aeroporto per fare ritorno in nottata nella Capitale. È necessario ritrovare la bussola per evitare che l'Atalanta si faccia sotto e sia a rischio anche la partecipazione alle coppe.