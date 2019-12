La Roma continua a marciare in campionato. Dopo lo stop con il Parma, la squadra di Fonseca ha trovato due successi di fila. Contro il Verona i giallorossi hanno portato a casa tre punti fondamentali: l’allenatore portoghese ha premiato i suoi giocatori concedendogli un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani mattina alle 11: la Roma comincerà a mettere nel mirino il big match contro l’Inter in programma venerdì sera a ‘San Siro’.