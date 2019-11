Trigoria, domani mattina la rifinitura in vista di Roma-Brescia

Il campionato di Serie A torna protagonista. Dopo la sosta per le nazionali, che ha visto l’esplosione di Nicolò Zaniolo, i giocatori della Roma hanno fatto rientro a Trigoria e hanno cominciato la preparazione per la partita di domenica contro il Brescia. Domani mattina alle 11 i giallorossi scenderanno di nuovo in campo per la seduta di rifinitura, con Fonseca che – rispetto all’ultimo match contro il Parma – ritroverà diverse pedine fondamentali. Alle 15 il fischio d’inizio della sfida con la squadra di Grosso.