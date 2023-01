Trigoria, domani mattina alle 11.30 la ripresa degli allenamenti

La Roma non perde tempo. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa che è valsa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, gli uomini di Mourinho torneranno subito in campo. Domani mattina, alle 11.30, infatti è prevista la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Nel mirino c'è la Fiorentina (anche lei impegnata in casa oggi e vittoriosa per 1-0 contro la Samp), che arriverà all'Olimpico domenica sera: per la Roma c'è davvero pochissimo tempo. Da valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito nell'intervallo a scopo precauzionale per un fastidio alla coscia destra.