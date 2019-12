Trigoria, domani la conferenza di Fonseca alle 13.45

Dopo l’Europa League la Roma tornerà a respirare aria di Serie A. Domani Paulo Fonseca parlerà direttamente da Trigoria alle 13.45 per presentare la sfida di domenica pomeriggio contro la Spal di Leonardo Semplici. Il tecnico giallorosso incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa per anticipare quelle che saranno le tematiche di una sfida fondamentale, soprattutto perché la Roma si troverà davanti l’ultima in classifica e potrebbe approfittare dello scontro diretto in ottica Champions tra Cagliari e Lazio.