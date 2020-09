Trigoria, domani doppia seduta per la Roma

Dopo la seduta singola di oggi, domani la Roma tornerà in campo sia al mattino (ore 9) che al pomeriggio (ore 17). Fonseca continuerà a lavorare a ranghi ridotti a causa delle convocazioni per le Nazionali e dei giocatori assenti per Covid-19 (Mirante, Bruno Peres, Carles Perez e Kluivert). Delle buone notizie in casa giallorossa, però, ci sono e riguardano le condizioni di Pedro: lo spagnolo oggi è tornato a correre in campo e nei prossimi giorni proseguirà con il lavoro di recupero post operazione alla spalla.