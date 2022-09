Trigoria, domani rifinitura alle 10.40 alla vigilia di Ludogorets-Roma

Due giorni fa la disfatta con l'Udinese, tra due giorni la possibilità di riscattarsi con l'esordio in Europa League. Giovedì sera la Roma fa visita al Ludogorets nella prima giornata della fase a gironi. Mourinho non ha molto tempo per preparare la trasferta in Bulgaria e sicuramente farà dei cambi. Domani alle 10.40 è stato confermato l'allenamento di rifinitura con i primi 15 minuti aperti ai media. Poi la partenza per Razgrad e in serata, alle 19.10 locali (le 18.10 italiane), lo Special One prenderà la parola in conferenza stampa.