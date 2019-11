Dopo la vittoria contro il Brescia, la Roma continua a preparare la decisiva sfida di Europa League in Turchia contro l’Istanbul Başakşehir. I giallorossi, che hanno visto quest’oggi il reintegro in gruppo di Spinazzola e Kalinic, si ritroveranno domani mattina a Trigoria, alle ore 11, per la seduta di allenamento in vista della sfida in programma giovedì sera.