Trigoria, domani allenamento alle 10. Fonseca parlerà alle 13.30 in conferenza

Poche ore e sarà di nuovo tempo di vigilia perché il countdown alla nuova stagione è praticamente finito. Sabato alle 20.45 la Roma affronterà l’Hellas al Bentegodi, mentre domani alle 10 andrà in scena la rifinitura a Trigoria. A seguire (13.30) la conferenza stampa di Fonseca e infine la partenza alle 17.30 per Verona. Diverse le situazioni in bilico soprattutto in ottica mercato perché Under e Dzeko sono i due calciatori più vicini a lasciare la Roma, ma che potrebbero essere comunque convocati per sabato e partire per le rispettive destinazioni solo successivamente.