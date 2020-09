Trigoria, domani allenamento alle 10

Il countdown è partito. Sabato la Roma tornerà in campo per la prima giornata del nuovo campionato e di fronte troverà il Verona al Bentegodi. Intanto domani altra seduta singola programmata alle 10 da Fonseca che può sorridere dopo l’arrivo di oggi di Kumbulla e le buone notizie dal campo con Kluivert rientrato in gruppo e Bruno Peres negativo alla Covid-19. Non manca, però, qualche preoccupazione come la quella relativa alla situazione Dzeko che potrebbe salutare dopo 5 anni di Roma.