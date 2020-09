La Roma vince la seconda amichevole del pre-campionato e lo fa in maniera convincente per 4-1 contro il Frosinone. In serata subito il ritorno nella Capitale e domani di nuovo in campo per gli allenamenti. Appuntamento a Trigoria alle 17 per la ripresa, mentre la settimana dei giallorossi si concluderà sabato con la terza amichevole. La squadra di Fonseca andrà in Sardegna ad affrontare il Cagliari, lo stesso club che in questo momento è interessato a Federico Fazio.