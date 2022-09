Trigoria, domani alle 16 la ripresa degli allenamenti

La Roma rialza la testa e dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League batte 2-1 l'Empoli. I giallorossi passano con i gol di Dybala e Abraham, ora la testa tornerà all'Europa League e al match già fondamentale contro l'HJK Helsinki. Non c'è tempo di riposare o godersi i tre punti, domani alle 16 è già fissata la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Mourinho dovrà verificare le condizioni dei suoi all'ennesimo impegno ravvicinato, a partire da Zaniolo che punta tornare anche in campo dopo aver ritrovato la panchina. Da valutare anche gli altri infortunati Zalewski e Karsdorp mentre saranno ancora out Kumbulla,El Shaarawy e ovviamente Wijnaldum.