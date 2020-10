Trigoria, domani alle 15 la conferenza di Smalling e Borja Mayoral

Una sensazone di déjà vu per Chris, una vera e propria prima volta per Borja. La Roma ha comunicato che domani alle ore 15 Smalling e Mayoral verranno presentati a Trigoria nella consueta conferenza stampa per i nuovi acquisti. Sarà per l’inglese l’occasione di fare un primissimo bilancio del suo nuovo ritorno nella Capitale, dopo la funambolica e rocambolesca trattativa delle ultime ore di calciomercato. Insieme a lui ci sarà Borja Mayoral, il secondo spagnolo acquistato dalla Roma in questa sessione di mercato dopo Pedro dal Chelsea.

FORZE FRESCHE – L’esperienza e la gioventù. Stessi elementi degli altri due calciatori sin qui presentati dalla Roma, Pedro e Kumbulla. Il primo prosegue alla grande il processo di inserimento a Trigoria, facendo inoltre da chioccia ai tanti giovani connazionali presenti in rosa. L’ex Hellas Verona è invece attualmente impegnato in nazionale e al suo rientro nella Capitale si giocherà una maglia da titolare insieme a Ibanez e Mancini, al fianco dell’inamovibile Chris Smalling.