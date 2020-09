Trigoria, domani alle 14 la conferenza di presentazione di Kumbulla

Dopo il debutto positivo con la Juventus, Marash Kumbulla verrà presentato ufficialmente alla stampa come nuovo giocatore della Roma. Il club ha infatti comunicato che l’ex centrale dell’Hellas Verona risponderà domani alle ore 14 da Trigoria alle domande dei giornalisti, rilasciando di fatto le prime parole da calciatore giallorosso. Un acquisto lampo, quello di Kumbulla nel mercato giallorosso, ma soprattutto uno scippo alla Lazio che per larghi tratti del mercato aveva trattato con il Verona per portarlo in biancoceleste.

Kumbulla sarà il secondo dei volti nuovi giallorossi ad essere presentato. La scorsa settimana infatti a parlare è stato Pedro, che aveva espresso tutta la sua contentezza nel poter iniziare una nuova esperienza in un club ambizioso, con giovani di prospettiva e con campioni rodati e di esperienza come Dzeko e Mkhitaryan.