Trigoria, domani alle 13.30 la conferenza di Fonseca

“Non dobbiamo abbatterci, ma pensare solo al futuro” lo ha detto oggi Fazio dopo la sconfitta di mercoledì contro l’Atalanta. La Roma domenica riparte da Lecce e domani Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa alle 13.30 per presentare la sfida con la squadra di Liverani. Piccolo sospiro di sollievo per il portoghese che oggi ha ricevuto la buona notizia su Spinazzola. Nessuna lesione per il calciatore, ma solo un fastidio avvertito vicino a una vecchia cicatrice. Il giocatore resta comunque in dubbio per la prossima trasferta di campionato.