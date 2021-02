Trigoria, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca

Da bianconeri a bianconeri, con la voglia di ribaltare totalmente il risultato. Domenica la Roma ospiterà l’Udinese allo Stadio Olimpico nel lunch match e Paulo Fonseca parlerà domani alle 13.30 da Trigoria proprio per presentare la gara contro i friulani. L’obiettivo giallorosso sarà proprio quello di riprendere la marcia per consolidare la zona Champions, provando ad approfittare dello scontro di altissima classifica tra Inter e Lazio. Per il tecnico romanista, che recupera Pedro dopo le settimane di assenza per infortunio, ci sarà da risolvere ancora il dubbio riguardante la staffetta Dzeko-Mayoral, visto poi l’imminente arrivo della sfida europea contro lo Sporting Braga.