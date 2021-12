Trigoria, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

Non c'è tempo per pensare alla sconfitta contro il Bologna: la Roma deve rimettersi subito al lavoro per preparare la sfida di sabato contro l'Inter di Inzaghi

Redazione

Non c'è tempo per pensare alla sconfitta contro il Bologna: la Roma deve rimettersi subito al lavoro per preparare la sfida di sabato contro l'Inter di Inzaghi. Per questo la ripresa degli allenamenti sarà domani alle 12. Mourinho dovrà fare a meno di due calciatori fondamentali per la rosa, Tammy Abraham e Rick Karsdorp, entrambi diffidati e ammoniti nella sfida contro il Bologna. Squalificati, salteranno l'Inter.