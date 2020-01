Trigoria, domani alle 11 l’allenamento della squadra

Ultimo rodaggio sul campo poi testa ai granata. Domani alle 11 la Roma si ritroverà a Trigoria per svolgere la consueta rifinitura in vista della sfida di domenica sera contro il Torino in programma allo Stadio Olimpico. Sarà una partita da non sbagliare per la squadra di Fonseca, che vuole iniziare al meglio il nuovo anno visto poi il difficilissimo impegno con la Juventus che ci sarà la domenica successiva sempre nell’impianto romano. Il tecnico portoghese parlerà domani alle 13.30 proprio per anticipare i temi della sfida contro Mazzarri, che invece incontrerà i giornalisti a Torino alle 14.30.