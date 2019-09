Archiviata la vittoria allo scadere col Bologna, la Roma non ha tempo per respirare: mercoledì alle 19 la squadra giallorossa scenderà sul campo dello stadio Olimpico per sfidare l’Atalanta di Gasperini in occasione della quinta giornata di campionato. Domani a Trigoria sarà già giornata di vigilia: prima della conferenza stampa programmata alle 13.30, mister Fonseca darà il via alla seduta di rifinitura: l’appuntamento con l’allenamento è fissato per le 11.