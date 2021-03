Trigoria, domani alle 11 la ripresa in vista dello Shakhtar

Settimana serrata quella che inizierà domani per la Roma di Fonseca. La squadra si ritroverà alle 11 a Trigoria per iniziare la preparazione in vista della gara di Kiev contro lo Shakhtar, nella quale il tecnico romanista potrà gestire le energie fisiche e psicologiche soprattutto considerando il rotondo 3-0 dell’andata. L’obiettivo principale del tecnico portoghese sarà quello di mettersi alle spalle subito la sconfitta pesante al Tardini di Parma, che ha fatto perdere ai giallorossi punti importanti in ottica rincorsa al quarto posto. Giovedì appunto l’Europa League, con la consapevolezza di dover gestire energie e uomini considerando lo scontro decisivo in campionato contro il Napoli di Gattuso.