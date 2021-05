Roma, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

I giallorossi dovranno preparare il match di mercoledì contro l'Inter

La Roma tornerà domani alle 11 sul campo di allenamento del Fulvio Bernardini per cominciare a preparare la partita con l'Inter, in programma mercoledì. Fonseca dovrà fare la conta degli infortunati, a cui si sono aggiunti oggi anche Ibanez e Darboe. Per la sfida di San Siro il tecnico recupererà invece Mancini, oggi assente per squalifica.