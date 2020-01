Dopo aver ripreso quest’oggi ad allenarsi, la Roma scenderà in campo domani a Trigoria (ore 11) per continuare la preparazione in vista del big match dell’Olimpico. I giallorossi infatti, affronteranno in casa il 12 dicembre alle 20:45 la capolista Juventus. Fonseca non ammetterà altri cali di concentrazione dopo la sconfitta contro il Torino, anche se l’avversario sembra tutt’altro che abbordabile.