La Roma tornerà ad allenarsi domani mattina dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca. Archiviata la vittoria contro la Spal di domenica per 3-1, domani alle 11 la squadra tornerà ad allenarsi ripresa per preparare l’ultima partita del 2019: venerdì alle 20.45 i giallorossi scenderanno in campo al “Franchi” di Firenze per affrontare la Fiorentina, reduce dal pareggio contro l’Inter.