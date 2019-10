Trigoria, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

La Roma riparte dall’1-1 in Europa League con il Gladbach e dalle polemiche per il rigore inesistente concesso nei minuti finali ai tedeschi. Domani la ripresa degli allenamenti è fissata alle 11 a Trigoria con l’obiettivo di cancellare la delusione per il pareggio maturato all’Olimpico e provare a recuperare le energie in vista della partita di domenica con il Milan che conterà l’assenza anche di Kluivert per squalifica. Continua dunque l’emergenza, ma l’augurio di Fonseca è di poter invertire il prima possibile questo trend.