Trigoria, defaticante per chi ha giocato con il Gent. Cetin torna in gruppo

La Roma è tornata al lavoro a Trigoria questa mattina dopo la vittoria con il Gent in Europa League. Paulo Fonseca e la squadra avranno due giorni per preparare la partita con il Lecce, in programma domenica alle 18 ancora una volta all’Olimpico. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico. Nessun problema per Veretuot, uscito un po’ acciaccato per una botta alla gamba sinistra.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stagione finita.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra un mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro a marzo.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Squadra divisa in due gruppi: defaticante in palestra per chi ha giocato ieri, seduta tecnico-tattica per gli altri. Cetin è tornato in gruppo dopo aver smaltito il trauma dei giorni scorsi. Presente anche Diawara, le cui condizioni continuano a essere monitorate giorno dopo giorno. Differenziato per Pastore, Mirante, Zappacosta e Zaniolo.

PROBABILE FORMAZIONE

Mancini e Santon verso il ritorno in campo dopo la panchina col Gent. Conferma per Perez a sinistra, Mkhitaryan favorito su Perotti e Kluivert a destra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.