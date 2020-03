Trigoria, Cristante a gamba tesa su Spinazzola: l’esterno si infuria, poi il chiarimento – VIDEO

La Roma è pronta a giocare con il Siviglia, in attesa di una comunicazione ufficiale. Lo dimostra l’agonismo che i giocatori hanno messo in campo anche durante la rifinitura. Un po’ troppo forse da parte di Cristante, che durante il torello è entrato a gamba tesa su Spinazzola nel tentativo di recuperare il pallone. L’esterno, finito a terra in malo modo, si è infuriato con il compagno ed è stato fermato da Jesus e Mirante mentre si dirigeva a brutto muso verso l’autore dell’entrataccia.

La tensione è durata solo qualche secondo. Cristante, che non aveva nessuna intenzione di far male a Spinazzola, ha chiesto scusa ed ha poi abbracciato il compagno. L’esterno è rimasto un po’ claudicante e ha ripreso gli esercizi insieme a resto della squadra.