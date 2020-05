Trigoria, ancora attesa per gli allenamenti di gruppo: domani seduta individuale

Non si accelerano i tempi in casa Roma. Nonostante il via libera agli allenamenti di gruppo sia arrivato in prima persona dal ministro dello sport Spadafora, con la seguente pubblicazione sul sito del governo delle linee guida specifiche, domani la squadra continuerà con il lavoro individuale a Trigoria. Bisognerà quindi attendere ancora prima di rivedere il centro sportivo giallorosso al lavoro con tutte le nuove disposizione imposte dal governo. Il ritorno agli allenamenti di gruppo sarà infatti un passo decisivo che dovrebbe portare poi all’individuazione della nuova data per la ripresa della Serie A. Da questo punto di vista la Roma e gli altri club di Serie A attenderanno l’esito del vertice di giovedì prossimo tra Federcalcio e Governo.