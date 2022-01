Trigoria, allenamento sulla tecnica di base: Pellegrini regolarmente in gruppo

La Roma torna in campo per preparare la delicata partita contro il Milan

La Roma ha svolto questa mattina il secondo allenamento del nuovo anno in vista della trasferta di Milano il prossimo 6 gennaio alle 18.30. Tutto il gruppo ha lavorato incentrandosi in particolar modo sulla tecnica con esercizi basati sul dribbling e scatti. Ha svolto regolarmente la sessione d'allenamento con i compagni Lorenzo Pellegrini che si conferma dunque recuperato totalmente per le prossime partite.