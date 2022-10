Trigoria, alle 15:30 la ripresa degli allenamenti per la Roma in vista dell’Helsinki

Mourinho non ha concesso nessun giorno di riposo, dato che giovedì c'è la trasferta di Europa League in Finlandia

La Roma torna a lavorare dopo la sconfitta per 0-1 in campionato contro il Napoli. José Mourinho non ha concesso nessun giorno di riposo, dato che giovedì alle 21 c'è la trasferta di Europa League in Finlandia contro l'HJK Helsinki. I giallorossi scenderanno in campo oggi a Trigoria alle ore 15:30. Lo staff medico romanista dovrà monitorare le condizioni di molti calciatori: dal capitano Lorenzo Pellegrini al rientrante Karsdorp, passando anche per Matic.