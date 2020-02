Trigoria, a breve Fonseca in conferenza stampa – LIVE

La vittoria contro il Gent non ha spento le critiche che l’ambiente romano rivolge alla squadra giallorossa. Paulo Fonseca parlerà alle 13.30 nella consueta conferenza della vigilia per presentare la sfida tra Roma e Lecce. Il match dell’Olimpico sarà importante per ricominciare il cammino in campionato e non perdere l’Atalanta ora sola al quarto posto in classifica. L’obiettivo Champions è ancora alla portata della squadra ma servirà un’importante prova di gruppo per battere il Lecce di Liverani, reduce da tre vittorie consecutive in campionato.