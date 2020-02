Trigoria, lunedì la ripresa degli allenamenti in vista del Bologna

La Roma prova a guardare avanti. La serataccia del ‘Mapei Stadium’ è costata una brutta frenata ai giallorossi nella corsa alla Champions League. Il 2-4 contro il Sassuolo mina le certezze della squadra di Fonseca e lascia strascichi pesanti come la squalifica di Pellegrini. Il tecnico portoghese ha fissato la ripresa degli allenamenti a lunedì mattina alle ore 11 in vista del match di venerdì sera contro il Bologna. Un giorno di stop per la Roma, i giocatori avranno di che riflettere sul ko di stasera. Da valutare le condizioni di Veretout, uscito acciaccato per un fastidio alla coscia sinistra.