Triestina-Roma: Mancini out per gastroenterite

Forfait dell'ultimo minuto del centrale difensivo

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio della terza amichevole per la Roma di José Mourinho che allo stadio Nereo Rocco affronterà la Triestina. Mourinho schiera al centro della difesa Roger Ibanez e Marash Kumbulla, assente dunque Gianluca Mancini che, come riportato nel prepartita da Sportitalia, salta l'appuntamento di Trieste per colpa di una gastroenterite. Confermate le indiscrezioni per quanto riguarda la trequarti e l'attacco, con Zaniolo, Pellegrini (al rientro dall'infortunio) e Mkhitaryan alle spalle dell'unica punta Edin Dzeko.