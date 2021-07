Triestina-Roma, UFFICIALE: torna Pellegrini, c’è Zaniolo

Prima amichevole in trasferta e prima gara trasmessa in dretta Tv per la nuova Roma targata Josè Mourinho. Nei giallorossi out Rui Patricio, Veretout, Darboe e Calafiori. Torna Lorenzo Pellegrini

Per la prima volta la Roma di Mourinho si svela ai tifosi. Alle 19.30 i giallorossi sfidano la Triestina nel terzo test match di questo pre-campionato, primo visibile in tv. Mourinho conferma il 4-2-3-1 delle prime due sfide con Montecatini e Ternana. In porta con Rui Patricio non ancora convocato spazio a Fuzato. La linea difensiva è composta da Reynolds, Ibanez, Kumbulla e Tripi. In mediana insieme a Villar gioca Bove, in attesa di ritorni di Veretout (non ancora al meglio) e Cristante (in vacanza fino a domenica). Trequarti con Zaniolo, Pellegrini, alla prima amichevole con il nuovo tecnico e Mkhitaryan. In avanti spazio a Edin Dzeko.