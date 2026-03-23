Trevisani: “Vaz non è il problema. Tra tre anni la Roma può rivenderlo a 70 milioni”

La vittoria contro il Lecce permetterà alla Roma di vivere la pausa nazionali con più tranquillità. I giallorossi sono a pari punti con la Juventus, ancora in corsa per un posto in Champions, e il gol di Robinio Vaz ha scacciato anche i dubbi che c'erano sul classe 2007 dopo le prime prestazioni. Di questo ha parlato anche Riccardo Trevisani, opinionista e telecronista, che ha elogiato il talento francese in onda su 'Radio Manà Manà Sport': "Il problema di Gasp? Il problema in sé non è Robinio Vaz, ma lo è poiché deve diventare una risorsa perché dietro non c’è nient’altro. Vaz ha grandi potenzialità e la Roma può rivenderlo tra tre anni a 70 milioni”. La valutazione appare decisamente elevata, ma di certo non si possono addossare le colpe di un reparto offensivo - dove mancano almeno 2-3 titolari da diversi mesi - a un 19enne arrivato dall'OM a gennaio.