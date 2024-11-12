Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset e Cronache di Spogliatoio, ha parlato della situazione della Roma nella puntata del podcast "Fontane di Trevi" che va in onda ogni lunedì. Ecco le sue parole.

Su Mourinho: "Lo schifo della Roma attuale dimostra che Mourinho aveva ragione? No! Lo schifo della Roma attuale dimostra che questa Roma fa schifo non che Mourinho aveva ragione. Era nono in classifica, non sapeva giocare, aveva dei comportamenti in campo e in panchina raccapriccianti. Giocava un calcio del 1700 ed è andata male. L'unica cosa che è andata bene nel 2024 alla Roma è stata l'esonero di Mourinho e l'arrivo di De Rossi. Ha fatto due punti di media a partita e la semifinale di Europa League. Qui si parla del grande lavoro di Mourinho in Europa, ma Fonseca e De Rossi sono arrivati in semifinale e nessuno di questi prendeva 7,5 milioni all'anno e faceva conferenze da vergognarsi. Quindi Mourinho non è stato riabilitato. È secondo in un campionato a due a 5 punti dal Galatasaray. Non c'è niente che riabiliti Mourinho. Ha vinto la Conference? Prima non c'era, era la prima volta che partecipava ed era favorita dai bookmakers. Questo ha fatto, oltre a farla giocare male".

Sui Friedkin: "Questi americani non conoscono oltre che la riconoscenza, sia per De Rossi che per Mourinho, le tempistiche sportive. La Roma è senza direttore sportivo da 20 gennaio fine aprile che arriva chi Ghisolfi. Come senza Ceo da quando viene cacciata, spinta alle dimissioni, Lina Souloukou a oggi. Pare che entro Natale arrivi questo nuovo Ceo ma sono passati tre mesi e il calcio va avanti. Tra l'altro il periodo in cui non c'è direttore sportivo da gennaio praticamente a maggio è quello in cui si costruisce la stagione successiva e nella la Roma l'ha fatto la Souloukou e non un direttore sportivo. E si vedono i risultati della stagione successiva infatti, che è una catastrofe, la peggiore da vent'anni a questa parte. Viene preso Jurić, evidentemente, come ha dimostrato il campo, inadeguato alla situazione, ma lo sarebbe stato chiunque. Juric ha le sue responsabilità, da Hummels ad Angelino e anche empatia con la squadra scarsissima ma lui è l'ultimo dei responsabili. È sempre la società che ha fatto i danni più gravi, dei danni irreparabili".

Sul prossimo allenatore: "Non so quanto ci vorrà a rimettere in piedi Roma. Come dico per il Milan, siccome i giocatori ci stanno, l'uomo ideale potrebbe essere Allegri. Magari ha anche la capacità, come l'ha avuta già alla Juve, di fare non solo allenatore, ma anche il gestore. Dopodiché invece prenderei un direttore generale capace, per esempio Carnevali. È un nome che si fa ed è uno che rispetto a quello che ha avuto la Roma fino adesso, mi sembra tipo il Messia. Un direttore sportivo che parla italiano, che capisce di calcio, tutte cose che mi sembrano molto lontane da Ghisolfi. E prenderei un allenatore con cui fare un progetto. La cosa che non hanno capito i Friedkin e che se c'è una cosa che non puoi fare con i romani è prenderli per il culo. Quando loro non ti credono più, non ti riabiliti più. Se prendono Guardiola non si riempie lo stadio. Non possono più andare avanti a meno da prendere DC top DS top allenatore top e dire 'scusate abbiamo sbagliato'. Lo devono dire! Mourinho perde Genoa-Roma 4-1, e già dopo Budapest si era rotto qualcosa, ma lui viene cacciato il 20 gennaio. La cosa di De Rossi avviene dopo tre giorni, con Juric era già stata fatta l'operazione simpatica da Lina e tutta la cricca. Ma ora di nuovo. Juric va cacciato a Firenze. È chiaro che la deriva è quella. Hai perso tempo e punti. E non c'è ancora il sostituito. Ma che state a fa?"