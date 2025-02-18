Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista tv, ha parlato anche dello sfogo di Ranieri dopo Porto-Roma: "Claudio non è Mourinho che piange ogni tre minuti, non è un buffone. Era arrabbiato perché sembrava un arbitraggio dove le partite non hanno mai un fischio giusto. L'arbitro è scarsissimo da sempre". Ha poi parlato della situazione attuale dell'Inter durante la puntata del programma 'Fontana di Trevi'. Il turco sta deludendo le aspettative ed è stato paragonato al centrocampista della Roma Bryan Cristante, queste le sue parole: "Calhanoglu è il centro del problema dell'Inter. Quest'anno vale Cristante. Uno da 6, con qualche palla persa. Se uno da 10 gioca da 6 ed è il regista è una pecca. Ricorda Immobile l'anno scorso: non è mai partito".