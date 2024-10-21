Il problema atavico dei terzini e un nuovo flop in campionato. La Roma continua a deludere e arriva un'altra bordata del giornalista Riccardo Trevisani ieri durante la trasmissione Pressing a Mediaset. La discussione era sull'ennesimo errore di Zalewski e Celik "Da sei anni la Roma è senza un terzino destro. A sinistra ci sarebbe Angelino ma lo fanno giocare centrale quando hai Hermoso e Hummels. A destra continui a non comprare un terzino e dici che non hai i soldi. Poi cacci De Rossi e butti 20 milioni di contratto. Tutto quello che fa la Roma non ha senso. Oggi che ci lamentiamo di Celik? Celik è questo, si sa”. Difficile dargli torto.