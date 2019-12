Grnde entusiasmo attorno alla squadra di Fonseca. Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter infatti, la Roma ha reso noto che i posti per i tifosi che seguiranno l’allenamento al Tre Fontane del 1° gennaio 2020 alle ore 15 sono esauriti. La società giallorossa ha voluto ringraziare tutti i tifosi che hanno fatto richiesta per partecipare all’evento. Un coinvolgimento che darà grande carica a giocatori e staff in vista del proseguio della stagione.