Tre Fontane, Roma attesa per l’allenamento aperto – LIVE – FOTO

Archiviati i festeggiamenti per la notte di Capodanno, la Roma torna subito in campo per il primo allenamento dell’anno. Dopo aver chiuso il 2019 a Trigoria, i giallorossi aprono il 2020 con una seduta a porte aperte al Tre Fontane. La squadra di Fonseca riceve così l’abbraccio dei 2600 tifosi che in poche ore hanno esaurito i posti disponibili sugli spalti per caricare i giocatori in vista della ripresa del campionato. Domenica sera si aprirà un mese importante con – nell’ordine – Torino, Juventus, Parma (Coppa Italia), Genoa, per chiudere il 26 con l’attesissimo derby contro la Lazio.

INDISPONIBILI

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro da definire.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, rientro da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, rientro da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore coscia sinistra, rientro da definire.

LA CRONACA DELL’ALLENAMENTO

Ore 14.55 – La squadra è attesa al Tre Fontane, dove arriverà in pullman proveniente da Trigoria.

Ore 14.25 – Zaniolo condivide la prima foto dell’anno. “Primo selfie del 2020” il commento allo scatto con Antonucci.

Ore 14.15 – I tifosi cominciano a riempire gli spalti. Nel frattempo arrivano Fienga e Zubiria.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Torino Fonseca non recupera gli infortunati di lunga data e continua a puntare sugli undici scesi in campo nelle ultime sfide del 2019. Florenzi sempre favorito su Spinazzola a destra, al centro e in mediana intoccabili le coppie Smalling-Mancini e Veretout-Pellegrini. In attesa del ritorno di Kluivert è ballottaggio tra Perotti e Mkhitaryan.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.