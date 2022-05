Trauner: “Non mi aspettavo di arrivare in finale”. Toornstra: “Un momento fantastico”

Il centrale in conferenza stampa: "ho studiato il gioco di Abraham". Il centrocampista: "Non ho ancora pensato alla Coppa, dobbiamo giocare bene, se vinceremo potremo festeggiare"

Redazione

Gernot Trauner e Jens Toornstra, centrale difensivo e centrocampista del Feyenoord, hanno parlato alla stampa presentando la finale di domani contro la Roma.

GERNOT TRAUNER IN CONFERENZA STAMPA

La partita? "È una gara molto speciale per noi. È un momento importante per le nostre carriere, non mi aspettavo di arrivare in finale. Abbiamo fatto bene tutta la stagione in tutte le gare europee. Non abbiamo mai perso dai gironi in poi. Siamo qui per un motivo. Sarà una gara combattuta, vogliamo vincere".

Abraham è il calciatore più insidioso, è il più forte contro cui hai giocato? "Sicuramente ho studiato il suo gioco. Ha segnato una trentina di gol, è forte fisicamente e bravo tecnicamente, è uno dei giocatori chiave. Dobbiamo limitargli lo spazio per fargli mare. Se dovessimo allontanarlo dalla porta saremmo in grado di non prendere gol, lo abbiamo dimostrato col Marsiglia".

Sensazioni? "È il momento più bello della mia carriera, è molto speciale per me, è la prima finale europea. Abbiamo dimostrato di essere in grado di battere avversari forti, la Roma è un avversario tosto. Ha preso pochissimi gol, ma ha anche punti deboli. Cercheremo di sfruttarli per segnare, abbiamo tanta qualità e siamo sempre capaci di segnare gol. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

Hai giocato con Karsdorp. Che rapporti hai con lui? Ti sorprende la sua importanza per la Roma dopo momenti complicati? "Non sento Rick da un po' anche se abbiamo stretto amicizia. All'inizio ha avuto problemi per l'infortunio, ma ha qualità e merita di disputare questa finale".

Quanto è stato importante Marciano, il vostro secondo portiere? "Dopo l'infortunio di Justin è stato importante, non importa chi scenderà in campo, abbiamo due ottimi portieri".

JENS TOORNSTRA IN CONFERENZA STAMPA

Come ti senti? "Abbiamo giocato l'ultima volta tanti giorni fa, ma in Portogallo ci siamo concentrati".

È un momento importante. "Sì, è un momento fantastico, ma bisogna giocare la finale. Siamo grati di questa opportunità, speriamo di poterci sentire altrettanto bene tra 30 ore"

Abbiamo chiesto a Mourinho cosa pensa di giocare a Tirana, ci sono state polemiche. Voi cosa ne pensate? "Siamo semplicemente giocatori, siamo concentrati sulle questioni calcistiche. L'organizzazione è stata ottima".

Jens, tu sei il capitano: sarebbe fantastico vincere. "Non ho ancora pensato alla Coppa, dobbiamo giocare bene, se vinceremo potremo festeggiare. Spero sia una partita divertente, sicuramente sarà combattuta, speriamo di poterla vincere".

Hai giocato col Marsiglia, è stata la preparazione perfetta? "Certo, il Marsiglia è stato un avversario tosto. Abbiamo dimostrato di essere forti. Manca una sola partita contro un avversario di valore. La Roma sta giocando benissimo. Dovremo essere concentrati e avere spirito di gruppo per vincere".

Rischi di partire dalla panchina? "Ho avuto infortuni, magari non inizierò, è un peccato ma mi godo questo momento. Se dovessimo vincere, non penserei agli infortuni".

Su che cosa avete concentrato la vostra preparazione? "Abbiamo trattato la maggior parte degli argomenti. Dobbiamo fare pressing, essere carichi. Abbiamo sfruttato questo tempo di preparazione".

Avete già visto i tifosi? "Li ho visti tramite social, siamo stati all'albergo e siamo andati a dormire. Non lo ho visti di persona, è fantastico e credo che questo ci renda una grande squadra".