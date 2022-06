Trasforma il cartello Allerona in Alè Roma: multato 40enne tifoso giallorosso

Il simpatico episodio è accaduto in provincia di Terni dove un abitante del luogo ha modificato il nome del paese facendolo diventare un incitamento per la squadra giallorossa

L'euforia per la vittoria in Conference league non è stata circoscritta solo alla città di Roma. Ad Allerona, comune di quasi 2mila abitanti in provincia di Terni, un tifoso giallorosso ha modificato con del nastro adesivo il cartello posto all'inizio del paese, facendo diventare la scritta da "Allerona" ad "Alè Roma". L'uomo è stato identificato dai carabinieri e successivamente multato per l'accaduto. Il 40enne dovrà pagare una sanzione amministrativa di 41 euro oltre alle spese per far tornare il segnala stradale allo stato originario.