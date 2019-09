Trasferta di Bologna, nessun obbligo dell’AS Roma Card per i residenti nel Lazio

Porte aperte al Dall’Ara per i tifosi della Roma residenti nella regione Lazio. Per acquistare i biglietti per la trasferta di Bologna, in programma il prossimo 22 settembre, non sarà infatti necessario essere in possesso dell’AS Roma Card, come riporta anche sul proprio profilo Facebook l’avvocato Lorenzo Contucci in seguito a uno scambio di comunicazioni dirette con la società felsinea. I tagliandi, inizialmente riservati solo ai possessori della carta, saranno così disponibili per tutti e acquistabili tramite il circuito Vivaticket.