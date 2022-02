Traoré: “Contento del gol e della prestazione. Dobbiamo continuare così”

Le parole del giocatore: "Il mister mi dà sempre buoni consigli, abbiamo parlato e non dirò qui quello che mi ha detto"

Ti abbiamo visto mentre abbracciavi Mourinho e ti ha dato un consiglio che non diciamo. Hai preso appunti di tutti i consigli di Dionisi ai nostri microfoni? Sono contento del gol, della prestazione e di tutta la squadra perché abbiamo messo tutta l'anima fino alla fine. Dobbiamo continuare così. Per quanto riguarda il mister, mi dà sempre buoni consigli, abbiamo parlato e non dirò qui quello che mi ha detto.

Hai giocato da interno di centrocampo, esterno sinistro e destro e trequartista. Qual è il tuo ruolo? Il mio ruolo è in campo, dove mi mettono cerco di dare il meglio di me stesso. Non lo so nemmeno io. Cerco di interpretare al meglio tutti i ruoli, ma giocare all'interno è il mio. Come esterno mi adatto, ma è diverso.