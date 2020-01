Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero. Totti: “Campione in campo e fuori”, Pallotta: “Un’icona”

Una notizia terribile. Il campione americano Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero a Los Angeles. La notizia – diffusa dalla testata americana TMZ – è stata poi data anche dai principali media americani. Al momento la polizia ha confermato un incidente con cinque morti a Calabasas, ma non ancora l’identità delle persone che erano a bordo. Le cause della caduta dell’elicottero sono ancora sotto investigazione da parte della polizia a Los Angeles.

La leggenda dei Lakers nel 2016 aveva incontrato Francesco Totti in un evento Nike a Milano e dell’ex capitano della Roma disse: “È un mito”. Un grande fan di Bryant è Alessandro Florenzi, che a lui ha dedicato un tatuaggio sul braccio e con il nome “Kobe” ha chiamato il suo cane. Lo stesso Francesco Totti ha postato una foto sui suoi social: “Un onore averti conosciuto. Campione dentro e fuori dal campo. Riposa in pace”. Poi il messaggio sul profilo Twitter della Roma firmato James Pallotta: “A nome mio, i giocatori e lo staff dell’AS Roma, ci uniamo al resto del mondo sportivo per piangere la tragica scomparsa di Kobe Bryant. Kobe era una vera icona e i nostri pensieri sono ora con la sua famiglia e le famiglie di tutte le vittime a bordo di quel volo”. @forzaroma Email