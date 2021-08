Trabzonspor-Roma, le formazioni ufficiali di Mourinho e Avci

Le scelte dei due tecnici per l'andata degli spareggi di Conference League

Manca pochissimo alla prima partita ufficiale della stagione della Roma. Dopo le amichevoli, è l'ora di fare sul serio: a Trebisonda alle 19.30 si gioca Trabzonspor-Roma, andata degli spareggi per l'accesso ai gironi di Conference League. Mourinho sceglie i titolari: in porta Rui Patricio, in difesa Mancini-Ibanez coppia centrale (Smalling è infortunato) e Karsdorp e Vina esterni. Cristante e Veretout formano la linea mediana. Sulla trequarti Zaniolo a destra, Pellegrini al centro e Mkhitaryan a sinistra alle spalle di Shomurodov. Ecco le formazioni ufficiali di Trabzonspor-Roma.