Trabzonspor, Avci: “Domani partita che sarà determinata dai dettagli”

Hamsik: "Il match di andata è stato duro per entrambe le squadre, tutte e due hanno giocato fino alla fine"

Alla vigilia del match contro la Roma il tecnico del Trabzonspor Abdullah Avcı ha parlato in conferenza stampa prima della rifinitura sul terreno di gioco dell' Olimpico: "L'andata? È stata una partita vinta e persa nei dettagli. L'abbiamo analizzata di nuovo, la Roma può avere un vantaggio importante ma questa è una partita che sarà determinata dai dettagli. Sono favorevole all'eliminazione delle regola sui gol in trasferta. Penso che renda le gare più competitive". Accanto all'allenatore è intervenuto anche Marek Hamsik: "Il match di andata è stato duro per entrambe le squadre, tutte e due hanno giocato fino alla fine. La Roma ha vinto con un calcio d'angolo. Anche se abbiamo perso, i nostri tifosi ci hanno acclamato dopo la partita. La prova contro la Roma è stata una grande dimostrazione della squadra che siamo. Domani vogliamo fare il nostro meglio".